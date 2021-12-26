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У украинцев могут забрать субсидии. Кто рискует остаться без выплат

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Украина, Воскресенье 26 декабря 2021 17:32
У украинцев могут забрать субсидии. Кто рискует остаться без выплат Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Органы, которые назначают субсидии гражданам, могут решить, что субсидия получена неправомерно, и потребовать возвращения денег. В случае отказа сделать это добровольно в суд будет подан иск о принудительном взыскании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию "Факты".

"Если человек получал субсидию неправомерно, скрыл информацию о своем доходе, то орган, назначавший помощь, действительно может отправить письмо с требованием вернуть излишне полученные средства. Их необходимо вернуть на небюджетные счета структурных подразделений по социальной защите населения, открытые в Государственном казначействе", - сказала она.

При этом Лазебная заявила, что в том случае, если человек отказывается добровольно вернуть сумму излишне полученной субсидии, то орган, назначивший субсидию, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании таких средств.

Напомним, в этом отопительном сезоне субсидии будут получать около 3 млн домохозяйств. Средний размер помощи ориентировочно составит около 2 тысяч гривен, но может быть и больше.

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