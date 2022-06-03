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Зупинка транзиту через "Сохранівку" може свідчити про недовіру "Газпрому" до армії РФ, - Макогон

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 15:28
Зупинка транзиту через "Сохранівку" може свідчити про недовіру "Газпрому" до армії РФ, - Макогон Фото: Сергій Макогон, голова оператора ГТС України (tsoua.com)
Автор: Олександр Білоус

Те, що "Газпром" перекрив транзит через газовимірювальну станцію "Сохранівка", може свідчити про його недовіру до російської армії. "Газпром" не бажає відповідати за крадіжки газу з магістрального газогону "Союз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона в "Укрінформу".

Він зауважив, що транзит через ГВС "Сохранівка" зупинили росіяни після попередження від ОГТСУ про крадіжку газу загарбниками.

"Про ризики та загрози транзиту ми попереджали і сам "Газпром" ще від дня вторгнення російських військових на українську компресорну станцію "Новопсков". І те, що Газпром перекрив вентиль, може вказувати на те, що вони самі не довіряють російським військам і не бажають нести відповідальність за крадіжки газу з магістрального газогону "Союз", - сказав Макогон.

Він також нагадав, що в умовах зупинки "Сохранівки" ГВС "Суджа" може прийняти 77,2 млн кубометрів газу на добу без внесення змін до транзитного контракту. ОГТСУ пропонував Газпрому продовження транзиту в законтрактованих обсягах через точку "Суджа", натомість російський монополіст зменшив транзит газу до Європи ледь не вдвічі.

Нагадаємо, Оператор ГТС України (ОГТСУ) заявив, що з 11 травня припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" в Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

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Транзит газу Газпром ГТС
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