Україців у Греції попереджають щодо штормового вітру і пожежі

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Штормове попередження у більшості регіонів Греції четвертого режиму пожежної небезпеки

Посольство України у Грецькій Республіці попереджає громадян України щодо необхідності бути обережними у зв’язку зі штормовим вітром та пожежами в Греції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу диппредставництва.

Зазначається, що у зв’язку з потужними вітрами 6-8 балів, штормовим попередженням у більшості регіонів Греції четвертого режиму пожежної небезпеки, Посольство України в Грецькій Республіці рекомендує громадянам України знаходитися у безпечних місцях.

"У зв’язку з потужними вітрами 6-8 балів, штормовим попередженням і оголошенням 15 вересня 2019 р. у більшості регіонів Греції четвертого режиму пожежної небезпеки, Посольство України в Грецькій Республіці рекомендує громадянам України знаходитися у безпечних місцях з точки зору пожежної безпеки, відслідковувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у розкладі руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

У Посольстві звертають увагу українців, які перебувають у Греції, на те, що стан "бойової готовності", що відповідає четвертій категорії небезпеки, оголошено в регіоні Аттіки, Центральної Греції, окремих районах півострова Пелопонес (Корінфії, Арголіди, Лаконії), на Північно-Егейських островах, Кікладських островах, Криті. Пожежні команди і всі сили цивільного захисту знаходяться у стані бойової готовності.

Нагадаємо, на Багами насувається новий ураган. Шторм поступово посилюється і перетвориться на ураган через два або три дні.

Як повідомляло РБК-Україна, ураган "Доріан" зруйнував понад 13 тисяч будинків на Багамських островах. Він обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня, швидкість вітру досягала 298 км/ч. Потім стихія пронеслася вздовж атлантичного узбережжя США до Канади, завдаючи істотної шкоди. У Канаді з-за урагану "Доріан" майже 500 тис. людей залишилися без електрики.