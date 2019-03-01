Українців інформуватимуть про розмір субсидій персональним повідомленням

Рева підкреслив, що українці мають постійно контролювати споживання комунальних послуг

Граждан Украины будут информировать о размере субсидий персональным сообщением. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Минсоцполитики отметил, что в сообщении будет указан также размер выплаты для пенсионеров.

"Для того, чтобы проинформировать получателя субсидий о нововведениях предусмотрено направить каждому персональное сообщение, в котором будет указан размер субсидии, а также размер выплаты для пенсионеров, или необходимость обращения в Ощадбанк для тех, кто не получает пенсии", - сообщил Рева.

По его словам, граждане должны постоянно контролировать потребление коммунальных услуг.

"Механизмом предоставления жилищных субсидий наличными предусмотрено, что граждане должны постоянно контролировать потребление своих коммунальных услуг и своевременную уплату в полном объеме, а не размер обязательного платежа, как было раньше. То есть, они получат полный счет и за полный счет должны будут заплатить средствами субсидий и своими собственными, которые ранее были обязательной платой", - добавил министр.

Напомним, Кабинет министров направит более 5,6 млрд гривен на выплату монетизированных субсидий населению.

Так, средний размер монетизированной субсидии в марте составит 1681 гривну, при этом некоторые украинцы получат 24 тысячи гривен субсидии.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2019-го пенсионеры получат субсидию для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. При этом все остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в отделении Ощадбанка по предъявлению паспорта и идентификационного кода.

Добавим, правительство одобрило старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Ожидается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги.