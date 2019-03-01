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У Кабміні назвали середню суму монетизованих субсидій

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 11:27
У Кабміні назвали середню суму монетизованих субсидій
Фото: Андрій Рева (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністр соцполітики зазначив, що деякі українці отримають 24 тисячі гривень субсидії

Середній розмір монетизованої субсидії у березні складатиме 1681 гривню. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Реви, є навіть субсидіанти, які отримають 24 тисячі гривень субсидії.

"Кожен субсидіант отримає індивідуально визначену суму. Вже в березні вони отримають готівкові кошти в розмірі призначеної субсидії за лютий. В середньому це складає 1681 гривню. Звертаю увагу, що це середній показник. Субсидії мають індивідуальний характер від 0 до 24 тисяч, де у нас є такі субсидіанти як у Харьківській області, які отримують таку суму", - заявив міністр соцполітики.

Нагадаємо, глава держави Петро Порошенко раніше заявив, що українські пенсіонери зможуть отримати монетизовані субсидії готівкою. За його словами, раніше було прийнято рішення про монетизацію субсидій, а також про їх виплату готівкою. Президент також підкреслив, що в Україні 74% одержувачів субсидій є пенсіонерами.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні 2019 року пенсіонери отримають субсидію для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року разом з пенсією. При цьому всі інші субсідіанти зможуть отримати субсидію з 12 березня у відділенні Ощадбанку за пред'явленням паспорта і ідентифікаційного коду.

Додамо, уряд схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Очікується, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій населення.

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