Українцям заборонять виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом

Кабінет міністрів прийняв рішення про те, що з 1 березня громадяни України будуть виїжджати до Росії тільки за закордонним паспортом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, з 1 березня 2020 перетин кордону з Росією буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта. Дана норма діятиме щодо громадян України, які виїжджають з України на територію РФ.

"Скорочується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина - для перевірки даних відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами", - зазначив Гончарук.

При цьому при в'їзді громадян України з території Росії Державна прикордонна служба буде безперешкодно пропускати українців за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.

Нагадаємо, раніше державний секретар МЗС України Андрій Заяць повідомив, що Міністерство закордонних справ пропонує заборонити громадянам України їздити до Росії за внутрішніми паспортами. За його словами, на розгляд уряду вже підготували відповідні пропозиції.

Відзначимо, в серпні в МЗС говорили, що якщо Україна прийме рішення про введення візового режиму з Російською Федерацією, дипломатам будуть потрібні додаткові ресурси.