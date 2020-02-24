Українцям збільшили термін безвізового перебування в Аргентині

Україна разом з Аргентинською Республікою удвічі збільшують строк безвізового перебування громадян на території країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, з 14 березня 2020 року українцям удвічі збільшують строк безвізового перебування в Аргентині, до 90 днів протягом 180 днів, аналогічне спрощення стосуватиметься аргентинських туристів в Україні.

Раніше українці могли перебувати на території Аргентини до 90 днів протягом календарного року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що станом на травень 2019 року половина українців (52%), ніколи не були за кордоном. На момент початку дії безвізового режиму у червні 2017 року за кордоном ніколи не були близько двох третин українців (69%), а в лютому 2018 року - 65%.

Також, за даними НБУ, українські туристи за січень-вересень 2019 року витратили у країнах Європейського союзу 4,715 млрд доларів, що на 3,1% більше, ніж рік тому.