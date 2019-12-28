НБУ назвав суму витрат українських туристів за кордоном

Фото: аеропорт (РБК-Україна)

Українці здебільшого подорожують до Європи

Обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" за січень-вересень 2019 року склав 6,545 млрд доларів, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані статистики Національного банку України.

За даними НБУ, українські туристи витратили у країнах Європейського союзу 4,715 млрд доларів, що на 3,1% більше, ніж рік тому.

У той же час, українці витратили на території Росії 652 млн доларів, що на 19,9% більше, ніж за січень-вересень 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що станом на травень 2019 року половина українців (52%), ніколи не були за кордоном. На момент початку дії безвізового режиму у червні 2017 року за кордоном ніколи не були близько двох третин українців (69%), а в лютому 2018 року - 65%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.