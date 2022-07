На Шрі-Ланці протестуючі захопили резиденцію президента

Раджапакс й надалі офіційно вважається президентом країни та охороняється військовими. Його місцеперебування на цей момент приховується.

Відзначимо, що економічна криза Шрі-Ланки майже спустошила валютні резерви країни. Водночас країна направляла двох міністрів до Росії з метою переговорів про дешеве пальне.

На тлі найгіршої економічної кризи у країні вибухнули протести. Поліція ввела комендантську годину після застосування сльозогінного газу та водомету проти студентів-протестувальників 8 липня перед запланованим мітингом на вихідних.

NOW - Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka's capital.pic.twitter.com/Wv6oQ10kBQ