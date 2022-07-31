Українцям у Сербії дали рекомендації через загострення конфлікту з Косово

"Рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідування південних районів Сербії і уникати місць масового скупчення людей", - підкреслюють в посольстві

Також у відомстві зазначили, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України необхідно телефонувати на гарячу лінію: +381-63-111-31-85.

Оновлено (23: 10)

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію можна також звертатися на "гарячу лінію" Міністерства за телефоном: +380442381588.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендуємо українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.