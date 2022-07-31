RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям у Сербії дали рекомендації через загострення конфлікту з Косово

Фото: українцям в Сербії дали рекомендації через загострення конфлікту з Косово (twitter.com/gicariana)
Автор: Іван Носальський

Громадянам України радять не відвідувати південні регіони Сербії і уникати місця скупчення людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Сербії.

"Рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідування південних районів Сербії і уникати місць масового скупчення людей", - підкреслюють в посольстві

Також у відомстві зазначили, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України необхідно телефонувати на гарячу лінію: +381-63-111-31-85.

Оновлено (23: 10)

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію можна також звертатися на "гарячу лінію" Міністерства за телефоном: +380442381588.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендуємо українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.

Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Косово нібито готує напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаСербияКосово