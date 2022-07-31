Українцям у Сербії дали рекомендації через загострення конфлікту з Косово

Громадянам України радять не відвідувати південні регіони Сербії і уникати місця скупчення людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Сербії.
"Рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідування південних районів Сербії і уникати місць масового скупчення людей", - підкреслюють в посольстві
Також у відомстві зазначили, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України необхідно телефонувати на гарячу лінію: +381-63-111-31-85.
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію можна також звертатися на "гарячу лінію" Міністерства за телефоном: +380442381588.
У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендуємо українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.
Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.
Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Косово нібито готує напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.
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