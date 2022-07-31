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У Сербії заявили про плани Косово "напасти" опівночі

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Україна, Неділя 31 липня 2022 20:59
У Сербії заявили про плани Косово "напасти" опівночі Фото: Олександр Вучич, президент Сербії (flickr.by/tib)
Автор: Євгеній Прокопенко

Силові підрозділи Косова нібито готують напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.

Про це заявив президент Сербії Олександ Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SD.

"Думаю, що ми ніколи не були у складнішій і важчій ситуації, ніж сьогодні. Чому це я сказав? Приштинський режим намагається, уявляючи себе жертвою, використовувати настрої у світі", - сказав президент Сербії.

Він додав, що на адміністративні пункти відправили дві одиниці з 21 тонною палива, "щоб зупинити тих, хто має сербські посвідчення особи".

"Все це повинно початися сьогодні опівночі, з одночасним переконанням сербів відмовитися від номерів КМ", - сказав Вучич.

Нагадаємо, сьогодні в Косовсько-Митровицькому окрузі на кордоні з Сербією пролунали звуки стрілянини і сирени. Косівський спецназ вже стягнув свої сили.

Напередодні міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович заявив, що новими правилами косовські албанці готують "пекло" для сербів. З цього приводу має виступити зі зверненням сербський президент Олександр Вучич.

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