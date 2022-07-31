Украинцам в Сербии дали рекомендации из-за обострения конфликта с Косово

"Рекомендуем гражданам Украины воздерживаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", - подчеркивают в посольстве

Также в ведомстве отметили, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины необходимо звонить на горячую линию: +381-63-111-31-85.

Обновлено (23:10)

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию можно также обращаться на "горячую линию" министерства по телефону: +380442381588.

В случае дальнейшего обострения ситуации безопасности и блокирования дорог на юге Сербии рекомендуем украинцам использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония.