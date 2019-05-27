Українцям за кордоном дали вказівки щодо парламентських виборів

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

МЗС розповіло про порядок включення в списки виборців на закордонній виборчій дільниці

Міністерство закордонних справ України розповіло про порядок включення в списки виборців на закордонній виборчій дільниці виборів у парламент. Рекомендації опубліковані на сайті посольства України у Великобританії.

"Шановні громадяни України! 23 травня 2019 року опублікований указ президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів", - зазначили в посольстві.

Згідно з указом, достроково припинені повноваження Верховної ради України восьмого скликання і призначено позачергові вибори до парламенту на 21 липня 2019 року.

"У зв'язку з цим пропонуємо вашій увазі рекомендації, які дозволять вам заздалегідь подбати про своє включення в список виборців на закордонній виборчій дільниці... і скористатися своїм правом голосу", - повідомили в посольстві.

Зазначено, що для зручності виборців і їх обізнаності про порядок включення в списки виборців за кордоном розроблена пам'ятка - алгоритм дій виборця з трьома кроками дій.

Списки виборців складаються на основі даних державного реєстру виборців. Перевірити включення до державного реєстру виборців і виборча адреса можна наступним чином:

через інтернет (зареєструвавшись в "особистому кабінеті")

в будь-який робочий день прийти з закордонним паспортом в закордонна дипломатична установа України за місцем проживання; подати письмовий запит щодо змісту власних персональних даних у державному реєстрі

Якщо дані та виборчу адресу правильні:

в день голосування прийти з закордонним паспортом, тимчасовим посвідченням громадянина України на закордонний виборчий ділянка з власним виборчим адресою.

Якщо дані та виборчу адресу вказано невірно:

звернутися особисто або надіслати поштою в закордонну дипломатичну місію України за місцем проживання для постановки на консульський облік;

особисто подати у закордонну дипмісію України заяву з доданими до неї документами, що підтверджують зазначені в ній відомості.

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 24 травня, починається виборча кампанія в рамках дострокових виборів у Верховну Раду.

Додамо, що під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.