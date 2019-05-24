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В Україні розпочалася виборча кампанія до парламенту

Новини » Вибори 2019    24.05.2019 - 08:17
В Україні розпочалася виборча кампанія до парламенту
Фото: ВР (РБК-Україна)

Вибори у Раду заплановані на 21 липня

В Україні у п'ятницю, 24 травня, розпочинається виборча кампанія у рамках дострокових виборів до Верховної Ради. Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно із законодавством, виборча кампанія до парламенту починається на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної ради. У чора, 23 травня, указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту був опублікований в офіційній газеті центральних органів влади України "Урядовий кур'єр".

Позачергові вибори до Верховної ради 9 скликання відбудуться 21 липня 2019 року. Зазначимо, що нинішньому депутатському складу парламенту не вистачило голосів для того, щоб внести на розгляд президентський законопроект, у якому пропонувалося скасувати мажоритарну систему виборів до Ради.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія заявила, що може не встигнути підготуватися до виборів у Верховну раду, оскільки закон України "Про вибори народних депутатів України" містить застарілі положення, які не відповідають іншим чинним законам. Зокрема, цей закон має положення без механізму реалізації, серед яких питання встановлення факту проживання, голосування військовослужбовців, які беруть участь в ООС.

Також зазначимо, що 23 травня Верховний суд отримав два позови на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. У прес-службі суду зазначили, що один заявник просить визнати протиправним та нечинним указ Зеленського про дострокові вибори. Інша заява подана фізичною особою. Імена заявників не розголошуються

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