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Украинцам за рубежом дали указания по парламентским выборам

Новости » Выборы 2019    27.05.2019 - 16:41
Украинцам за рубежом дали указания по парламентским выборам
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

МИД рассказал о порядке включения в списки избирателей на зарубежном избирательном участке

Министерство иностранных дел Украины рассказало о порядке включения в списки избирателей на зарубежном избирательном участке выборов в парламент. Рекомендации опубликованы на сайте посольства Украины в Великобритании.

"Уважаемые граждане Украины! 23 мая 2019 года опубликован указ президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов", - отметили в посольстве.

Согласно указу, досрочно прекращены полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва и назначены внеочередные выборы в парламент на 21 июля 2019 года.

"В этой связи предлагаем вашему вниманию рекомендации, которые позволят вам заранее позаботиться о своем включении в список избирателей на зарубежном избирательном участке... и воспользоваться своим правом голоса", - сообщили в посольстве.

Указано, что для удобства избирателей и их осведомленности о порядке включения в списки избирателей за рубежом разработана памятка - алгоритм действий избирателя с тремя шагами действий.

Украинцам за рубежом дали указания по парламентским выборам

Списки избирателей составляются на основе данных государственного реестра избирателей. Проверить включение в государственный реестр избирателей и избирательный адрес можно следующим образом:

  • через интернет (зарегистрировавшись в "личном кабинете")
  • в любой рабочий день прийти с загранпаспортом в заграничное дипломатическое учреждение Украины по месту жительства; подать письменный запрос относительно содержания собственных персональных данных в государственном реестре.

Если данные и избирательный адрес правильные:

  • в день голосования прийти с загранпаспортом, временным удостоверением гражданина Украины на заграничный избирательный участок по собственному избирательному адресу.

Если данные и избирательный адрес указаны неверно:

  • обратиться лично или отправить по почте в зарубежную дипломатическую миссию Украины по месту жительства для постановки на консульский учет;
  • лично подать в зарубежную дипмиссию Украины заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими указанные в нем сведения.

Напомним, в Украине в пятницу, 24 мая, начинается избирательная кампания в рамках досрочных выборов в Верховную Раду. 

Добавим, что во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.

 

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