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Українцям рекомендують переходити на ID-карти. Цифровізації паспортів-книжок не буде

Автор: Юлія Струк

Міністерство цифрової трансформації рекомендує українцям переходити на ID-карти. Цифровізації внутрішніх паспортів-книжок не буде.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник з розвитку електронних послуг в Мінціфри Мстислав Баник.

"Не буде цифровізації паспортів-книжок, оскільки книжок в Україні було випущено десятки мільйонів, і вони всі в папері", - зазначив він.

Баник підкреслив, що обробити такі колосальні обсяги даних майже нереально.

"Перевірити їх валідність, враховуючи, що обміну даними між багатьма державними реєстрами не було, майже нереально. Тому ми рекомендуємо всім переходити на ID-карти", - заявив представник міністерства.

Для тих, хто не хоче переходити на ID-карти, уточнив Баник, є біометричний закордонний паспорт, який дозволяє користуватися всіма державними послугами в сфері обслуговування нарівні зі звичайним.

Цей документ оцифрований і відображається у мобільному додатку "Дія".

Нагадаємо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект про продовження використання цифрових паспортів. Йдеться про проект закону №4355. Таким чином електронні паспорти прирівняли до звичайних.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.

Так, КМУ визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія".

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