Українцям рекомендують переходити на ID-карти. Цифровізації паспортів-книжок не буде

"Не буде цифровізації паспортів-книжок, оскільки книжок в Україні було випущено десятки мільйонів, і вони всі в папері", - зазначив він.

Баник підкреслив, що обробити такі колосальні обсяги даних майже нереально.

"Перевірити їх валідність, враховуючи, що обміну даними між багатьма державними реєстрами не було, майже нереально. Тому ми рекомендуємо всім переходити на ID-карти", - заявив представник міністерства.

Для тих, хто не хоче переходити на ID-карти, уточнив Баник, є біометричний закордонний паспорт, який дозволяє користуватися всіма державними послугами в сфері обслуговування нарівні зі звичайним.

Цей документ оцифрований і відображається у мобільному додатку "Дія".