Україна отримала понад 200 тисяч ампул препарату для пом'якшення наслідків хіматак, - WSJ

Міністерство охорони здоров'я України замовило антидот до хімічної зброї. Гуманітарна організація Direct Relief заявила, що виконала запит МОЗ на поставку близько 220 тисяч ампул препарату, який може бути використаний для пом'якшення наслідків застосування хімічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Препарат, званий "Атропін", може підвищити частоту серцевих скорочень і допомогти зменшити виділення слизу в легенях або дихальних шляхах людини. При досить швидкому застосуванні він може зупинити дію отруєння деякими нервово-паралітичними речовинами.

"Direct Relief відправляє це ліки з беззастережною надією на те, що напад, що виправдовує його застосування, ніколи не відбудеться", - повідомила директор Direct Relief з фармацевтичних і клінічних питань Алісія Кларк.

Організація заявила, що відправила вантаж в Україну на початку цього тижня зі свого фармацевтичного складу в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.