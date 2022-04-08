Антидотів від хімічної зброї в лікарнях і військах вистачає, - Данилов
Секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що Україна готова до потенційного застосування російською армією хімічної зброї. Антидоти присутні в достатній кількості і в лікарнях, і у військових з'єднаннях української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Олексія Данилова на телемарафоні.
"Раніше йшлося про те, що росіяни могли готувати проти ЗСУ і деяких наших міст хімічну атаку. Була проведена відповідна робота, пройшло навчання медперсоналу. Сьогодні антидоти є в достатній кількості в лікарнях і у наших сил оборони", - зазначив глава РНБО.
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