Опублікували перелік корисних чат-ботів, які допоможуть під час війни

В Україні вже десятий день триває війна. Російські війська далі продовжують завдавати ракетних ударів по житлових будинках. Однак, часто ворог намагається завдати інформаційного удару. Тому важливо знати, які чат-боти допоможуть подолати окупанта й допомогти собі та близьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру .

У Міністерстві цифрової трансформації назвали список чат-ботів, які допоможуть подолати окупанта:

Раніше ми повідомляли, що у Telegram з'явився небезпечний бот, який краде акаунти.

Також ми писали, як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів.

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