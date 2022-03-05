Опублікували перелік корисних чат-ботів, які допоможуть під час війни
В Україні вже десятий день триває війна. Російські війська далі продовжують завдавати ракетних ударів по житлових будинках. Однак, часто ворог намагається завдати інформаційного удару. Тому важливо знати, які чат-боти допоможуть подолати окупанта й допомогти собі та близьким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.
У Міністерстві цифрової трансформації назвали список чат-ботів, які допоможуть подолати окупанта:
- Готовий до всього. Тут можна дізнатися, як вступити в територіальну оборону, вижити цивільному та як діяти в кризовій ситуації - @Hotovyi_do_vsioho_bot.
- Джгут 2.0. Тут розкажуть, що робити, якщо ви не знаєте алгоритмів дій при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також інші поради першої медичної допомоги - @FastAid_bot.
- SaveUA. Бот допоможе знайти у своїй області як волонтерів, так і запропонувати власну допомогу. Продукти харчування, транспорт, паливо, прихисток тощо - @saveua_bot.
- STOP Russian War. Цьому боту потрібно повідомляти про пересування ворожої техніки - @stop_russian_war_bot.
- StopRussia. За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які поширюють дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ - @stopdrugsbot.
- Народний месник. Спеціальний чат-бот, куди українці зможуть надсилати інформацію про ворожі мітки на дорогах країни та пересування загарбницьких сил РФ - @ukraine_avanger_bot.
- Нам по дорозі. Бот допоможе українцям з автівками та українцям, яким немає чим їхати, знайти одне одного - @nampodorozi_bot.
- Прихисти українців. Це для тих, хто потребує притулку, і ті, хто можуть його надати - @shelter_for_ukrainians_bot.
- Турботник. Бот допомагає 24/7 українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах - @turbotnyk_bot.
Раніше ми повідомляли, що у Telegram з'явився небезпечний бот, який краде акаунти.
Також ми писали, як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів.
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