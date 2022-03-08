Українцям розповіли, як визначити пропагандистські Telegram-канали і куди повідомляти

З початку війни Росії проти України російські пропагандисти почали масово використовувати нові Telegram-канали/чати з символом "Z" в назві (в різних варіаціях).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Якщо ви побачили в Telegram канал/чат з різними інтерпретаціями використання символу Z (руZZкие, время Z і т. д.), повідомте про це в @stop_russian_war_bot або https://t.me/stoprussiachannel.

Telegram також використовує російську розвідку для відстеження техніки ЗСУ та коригування ракетно-артилерійського вогню.

Нагадаємо, українців попередили, що ворожі хакери поширюють шкідливий файл.

Ми також писали про те, що розвінчали черговий фейк про те, що воєнний стан не звільняє українців від плати за комуналку.

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