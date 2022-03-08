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Українцям розповіли, як визначити пропагандистські Telegram-канали і куди повідомляти

Новость на русском →
Вівторок 08 березня 2022 06:37
Українцям розповіли, як визначити пропагандистські Telegram-канали і куди повідомляти Фото: пропагандисти масово використовують нові Telegram-канали (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

З початку війни Росії проти України російські пропагандисти почали масово використовувати нові Telegram-канали/чати з символом "Z" в назві (в різних варіаціях).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Значну частину цих каналів наповнюють підрозділи інформаційно психологічних операцій ЗС ворога.

Telegram також використовує російську розвідку для відстеження техніки ЗСУ та коригування ракетно-артилерійського вогню.

Якщо ви побачили в Telegram канал/чат з різними інтерпретаціями використання символу Z (руZZкие, время Z і т. д.), повідомте про це в @stop_russian_war_bot або https://t.me/stoprussiachannel.

Нагадаємо, українців попередили, що ворожі хакери поширюють шкідливий файл.

Ми також писали про те, що розвінчали черговий фейк про те, що воєнний стан не звільняє українців від плати за комуналку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна Росії проти України
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