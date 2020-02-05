Українцям продовжили термін безвізового перебування в Аргентині й Монголії

Кабінет міністрів України підписав протоколи з урядами Аргентини і Монголії про збільшення термінів безвізового перебування громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука Telegram.

За його словами, українці зможуть перебувати в Монголії та Аргентині без віз до 90 днів протягом 180 днів без віз. Раніше було передбачено 90 днів протягом року.

"Уряд затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення строку безвізового перебування громадян України на території двох країн удвічі", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що в наступному році Лондон і Київ почнуть переговори про безвізовий режим.

До цього Україна підписала угоду про безвізовий режим з Північною Македонією на постійній основі. Таким чином, українці зможуть без віз перебувати в цій країні до 90 днів протягом 180 днів. Також скасовуються довгострокові візи на перебування понад 90 днів з метою навчання, працевлаштування, возз'єднання сім'ї та імміграції. Крім того, українці отримають можливість безкоштовно оформляти інші категорії довгострокових віз.