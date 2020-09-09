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Українцям можуть дозволити перельоти з е-паспортом у додатку "Дія"

Київ, Середа 09 вересня 2020 14:45
Українцям можуть дозволити перельоти з е-паспортом у додатку "Дія"
Фото: для перельотів по Україні достатньо буде паспорту в смартфоні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який дозволить внутрішні перельоти з електронним паспортом у додатку "Дія". Це рішення ще має підтримати Верховна рада.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Зокрема, українці отримають можливість подорожувати літаками в межах України, пред'являючи електронний паспорт або закордонний е-паспорт. Таким чином, замість звичайних паспортів достатньо буде мати завантажені у додаток "Дія" цифрові образи цих документів. Рішення прийнято з одноденним доопрацюванням.

На сьогодні пасажирів допускають до зони вильоту аеропортів виключно на підставі дійсного документа, що посвідчує особу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у програмі "Дія" з'явиться електронний підпис, це дозволить ідентифікувати українців віддалено, без особистої присутності.

Крім того, в уряді розповіли, що через цей додаток планують налагодити комунікацію з жителями окупованого Донбасу і спростити для них отримання державних послуг.

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