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У додатку "Дія" з'явиться електронний підпис

Київ, Середа 02 вересня 2020 16:18
У додатку "Дія" з'явиться електронний підпис
Фото: програма буде генерувати цифровий підпис (president gov ua)
Автор: РБК-Україна

У мобільному додатку "Дія" з'явиться кваліфікований електронний підпис. Це дозволить ідентифікувати українців віддалено, без особистої присутності.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

На сьогоднішньому засіданні уряд схвалив експериментальний проект з реалізації електронного підпису "Смарт-Дія". Така підпис буде діяти протягом короткого періоду часу, що гарантує високий рівень безпеки.

"Смарт-Дія" дозволить підписувати документи, отримувати адміністративні, фінансові та комерційні послуги прямо із смартфона. Віддалена ідентифікація буде здійснюватися на основі даних в Єдиному державному демографічному реєстрі та єдиній інформаційній системі МВС, а також за допомогою технології розпізнавання обличчя FaceID.

Протягом півроку ці дані будуть використовуватися для формування короткострокового КЕП. А після завершення терміну потрібно буде знову проходити ідентифікацію за допомогою програми.

Передбачається, що послугою зможуть скористатися близько 8 млн українців з біометричними паспортами і смартфонами з NFC-модулем.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що портал "Дія" призупинив реєстрацію підприємців.

Крім того, стало відомо, що ще 10 державних послуг запустять на порталі і в додатку "Дія" у жовтні.

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