В Україні запускають новий Держреєстр юросіб та ФОПів: що зміниться

Фото: Денис Малюська (Віталій Носач/РБК-Україна)

Малюська назвав основні переваги нового реєстру

В Україні у серпні запустять новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дані будуть переносити зі старого у новий реєстр з 7 по 16 серпня.

Про це написав міністр юстиції Денис Малюська у своєму Facebook.

Він зазначив, що доступ користувачів до реєстру буде спрощено.

Що зміниться

Малюська назвав основні переваги нового реєстру:

безоплатний пошук відомостей за даними відокремленого підрозділу юрособи

нові реєстраційні дії, зокрема, перехід на діяльність на підставі власного установчого документу або модельного статуту, внесення та скасування заборони вчинення реєстраційних дій, внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ

нові друковані форми документів (заява, рішення про відмову) та оновлення наявних (витяг, виписка, опис поданих документів, повідомлення про відмову)

можливість формування виписки після проведення будь-якої реєстраційної дії

функціонал формування запиту на видачу копій документів з реєстраційної справи.

Крім того, у новому реєстрі удосконалили бізнес-процеси реєстрації, зокрема, створили виражене відображення проведених змін, забезпечили припинення ФОП та внесення змін до відомостей про юрособу в один етап, додали нові атрибути розширеного пошуку.

Також з'являться додаткові механізми контролю та модулі безпеки, зокрема, контроль наявності сканованої копії поданого документа, підтвердження операцій у системі з використанням КЕП, ідентифікація користувача при отриманні витягу на порталі з використанням КЕП, автоматичний "LOG-OFF" у разі наявності ПЗ віддаленого керування та неактивності користувача в системі, що своєю чергою сприятиме у протидії рейдерству.



Крім того, у Мін'юсті реалізували можливість обліку сімейних фермерських господарств та додали окрему ознаку створення такого господарства.

У реєстрі створили нову сутність - "кінцевий бенефіціарний власник", чим покращили якість внесення даних про кінцевих бенефіціарних власників шляхом їх чіткого структурування та відокремлення від засновників. Це ж своєю чергою дозволяє розміщувати інформацію в окремих блоках при наданні відомостей з ЄДР чи публікації у відкритих даних.

Також додали додаткові поля для внесення необхідної інформації у ЄДР.

Нагадаємо, Міністерство юстиції повідомило, що з 5 по 16 серпня реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців призупинять у зв'язку з запуском нового ЄДР.

Як писало РБК-Україна, раніше Верховна рада розблокувала підписання закону про спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, тепер його можуть підписати спікер парламенту і президент.