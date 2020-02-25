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Місцезнаходження політв'язня Довгополої в РФ невідомо, - Денісова

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 18:15
Місцезнаходження політв'язня Довгополої в РФ невідомо, - Денісова
Фото: Галина Довгопола (facebook.com/denisovaombudsman)

Інформація про місцезнаходження Довгополої відсутня з початку лютого

Російська Федерація приховує інформацію про місцезнаходження української політв'язнем Галини Довгополої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення омбудсмена Людмили Денісової Facebook.

Як зазначила Денісова, Галину Долгополої затримали 27 листопада 2019 року на тимчасово окупованій території Криму за звинуваченням в "державну зраду". Останнє місце утримання українки "ФКУ СІЗО 2 ФСВП Росії по Москві".

"З початку лютого 2020 немає офіційного підтвердження де саме на території РФ міститься незаконно ув'язнена громадянка України Галина Довгопола", - повідомила український омбудсмен.

Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москальковой вжити заходів для підтвердження місцезнаходження Галини Довгополої, а також перевірити дотримання прав. Омбудсмен зазначила, що рідним та адвокатам досі не вдалося дізнатися про стан здоров'я Довгополої.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що співробітники ФСБ Росії затримали в Криму кримчанина, підозрюваного в участі в батальйоні імені Н. Челебиджихана. Зараз він затриманий. Суд уклав його під варту.

Раніше Денісова повідомляла про порушення прав українських політв'язнів в Росії Олега Приходька, Инвера Бекірова, Арсена Джеппарова, Нарімана Мемедеминова, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова і Узеіра Абдуллаєва.

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