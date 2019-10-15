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Українському капітану готують звинувачення з приводу аварії на Дунаї

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 20:02
Українському капітану готують звинувачення з приводу аварії на Дунаї
Фото: заарештований українець (Bors Online)

Угорська прокуратура підготує і пред'явить звинувачення через 30 днів

Угорська прокуратура готується висунути звинувачення 64-річному українцю, капітану круїзного судна Viking, який зіткнувся з екскурсійним катером "Русалка". Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що правоохоронці завершили розслідування. Поліція передала справу в прокуратуру і запропонувала висунути офіційні звинувачення проти капітана. Як повідомили в поліції, "їх розслідування не встановило відповідальність кого-небудь ще на борту крейсера".

Точні звинувачення будуть визначені прокурором. Поліція розслідувала його за підозрою у діях, які призвели до масових жертв і 35 випадках відмови у наданні допомоги.

Прес-секретар звинувачення Ференц Раб заявив, що прокурори підготують і оголосять звинувачення після обов'язкового 30-денного періоду очікування, додавши, що капітан залишиться під вартою.

Нагадаємо, круїзне судно 29 травня 2019 на Дунаї зіткнулася з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"). В результаті аварії загинули 28 людей, більшість з яких були туристами з Південної Кореї. Всього на борту перебувало 35 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 липня одесита Юрія Ц., капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn, взяли під варту. Раніше він з 13 червня перебував під домашнім арештом, не маючи права покидати межі міста. Також йому видали припис про те, що двічі в тиждень капітан повинен з'являтися в офісі слідчих.

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