Українському капітану загрожує 9 років ув'язнення за аварію на Дунаї

Прокуратура Будапешта (Угорщина) встановила, що причетний до аварії круїзного лайнера на Дунаї капітан Юрій К. повинен бути засуджений до дев'яти років позбавлення волі. Про це передає USA Today.

Прокуратура звинуватила 64-річного капітана круїзного судна швейцарської компанії Viking Sigyn в недбалому небезпечному русі по воді, що призвело до фатальної масової катастрофи в травні 2019 року на річці Дунай - загинули 28 осіб.

Тільки сім з 33 південнокорейських туристів на борту екскурсійного судна Hableany ("Русалка") пережили нічне зіткнення. Угорський екіпаж з двох осіб також загинув. Останки ще однієї південнокорейської туристки досі не знайдені.

Капітан був недавно звільнений з-під варти, але зобов'язаний носити електронний пристрій стеження, і йому не дозволяється залишати призначене місце проживання без дозволу.

Додамо, що за даними адвоката двох сімей загиблих, юристи будуть вимагати від швейцарської компанії Viking Sigyn виплатити родичам загиблих по 1 млн швейцарських франків.

"Русалка" була піднята з Дунаю величезним плавучим краном 11 червня. Деякі тіла жертв були виявлені через кілька тижнів після катастрофи на відстані більше 100 кілометрів вниз за течією.

Нагадаємо, прокуратура Угорщини пред'явила звинувачення капітанау круїзного лайнера Viking Sigyn Юрію К. у порушенні правил, що призвело до загибелі 27 осіб.