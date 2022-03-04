Українського військового льотчика взяли в полон. Його можуть використовувати для інфовійни

Під тиском і загрозою розправи наш льотчик в інтерв'ю розповідає про націоналістів, ЄС і НАТО, куди Україні не слід йти, а потрібно дружити з "братнім" народом.

"Відео поширюватимуть на російському ТБ і в соцмережах скабєєви і соловйови. Льотчик - наш зі славної 299-ї бригади тактичної авіації. Слова - ні!" - йдеться в повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗСУ не сумнівається в патріотизмі і мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів.

Військові обіцяють зробити все можливе, щоб повернути нашого бійця додому.