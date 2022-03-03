Окупанти все частіше стали здаватися в полон, - СБУ
Опір українців та ЗСУ поступово зменшили запал російських окупантів. Тож частішають випадки, коли російські солдати та офіцери здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ, при чому цілими групами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
"У районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись. Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України", - навели непоодинокий приклад в службі.
В відомстві додають, що згодом поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.
В СБУ нагадали, що для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр.
"До нього можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів", - пояснили в прес-службі.
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Нагадаємо, близько 9 тис. російських військових були знищені за один тиждень війни проти України. Армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.
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