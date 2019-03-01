Українського консула не допустили в колонію РФ до політв'язню Кольченко

Керівництво колонії аргументувало відмову тим, що Кольченко нібито є громадянином РФ

Украинского консула вновь не пустили в российскую колонию к политзаключенному Кремля, крымскому активисту Александру Кольченко. Об этом заявила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По ее словам, руководство исправительной колонии № 6 по Челябинской области 25 февраля отказало украинским консулам в посещении Александра Кольченко, аргументируя это тем, что Александр якобы является гражданином Российской Федерации.

Отметим, активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовим в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченка-до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 29 января Александра Кольченко в колонии в Копейску (РФ) посетил адвокат Уральской правозащитной группы. Со слов адвоката, Кольченко еще больше похудел и стал замкнутым.

РБК-Украина писало, что Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко.