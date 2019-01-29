ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ЄСПЛ повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 16:14
ЄСПЛ повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

ЄСПЛ пізніше повідомить про подальший рух справи

Страсбурзький суд повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал глави Міжнародної правозахисної групи Агора Павла Чікова.

За його словами, ЄСПЛ пізніше повідомить про подальший рух справи.

"Раніше прийняте рішення про відкладення справи Олега Сенцова і Олександра Кольченко до розгляду міждержавної скарги України проти Росії скасовано. Справи повернуто пріоритетний порядок розгляду", - сказав Чиков.

Нагадаємо, Міністерство юстиції РФ запропонувало Європейському суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня Олега Сенцова.

До цього, 4 жовтня 2018 року, Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова.

Зазначимо, Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

Олександра Кольченко затримали в центрі окупованого Сімферополя 16 травня 2014 року, після чого перевезли до Москви. За версією російської сторони, його затримали за підозрою в причетності до вибухів біля пам'ятника Леніну в Сімферополі, до підпалів офісів "Російської громади Криму" і колишнього представництва Партії регіонів.

Сам Кольченко називав підпал двері офісу партії символічним жестом протесту і підкреслював, що в будинку нікого не було. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Кольченко до 10 років позбавлення волі.

Сенцов майже відновив попередню вагу після голодування Сестра Сенцова отримала за нього премію Сахарова
Новини України ЕСПЧОлег Сенцов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся