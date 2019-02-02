Політв'язня Кольченка в колонії відвідав адвокат

Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

Зі слів адвоката, українець схуд та став замкнутим

Українського політв'язня Олександра Кольченко в колонії в Копейску (РФ) 29 січня 2019 року відвідав адвокат Уральської правозахисної групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення правозахисниці Тетяни Щур у Facebook.

Як зазначається, остання зустріч була 25 грудня 2018 року.

"Ніяких змін з часу попередньої зустрічі: відвідує спортивний зал, бібліотеку, отримує дієтхарчування в вигляді ложки сиру, шматочки масла і яйця пару раз в тиждень. Дуже переживає через те, що ніяк не може отримати книги, які надсилають йому друзі - вони йдуть назад адресатам без пояснень з боку колонії", - написала правозахисниця.

Також вона розповіла, що з 27 грудня по 6 січня Кольченко перебував у штрафному ізоляторі (ШІЗО).

"За що? "За самовільне пересування поза локальної ділянки". Але так "пересуваються" по колонії всі і завжди. І тільки перед особливими днями особливих засуджених виокремлюють і карають. Причому, коли і де це було, хто написав рапорт, засуджений, як правило, не пам'ятає або не знає. Так саме сталося з Сашком і перед Новим роком. Саме так "за пересування" в спортзал, бібліотеку, їдальню", - розповіла Щур.

Крім того, правозахисниця повідомила, що зі слів адвоката, Кольченко ще більше схуд та став замкнутим.

"Не сподобався він мені щось. Блідий якийсь, худенький зовсім і замкнутий. Напружений. Посміхатися перестав", - цитує Щур адвоката.

Нагадаємо, активіста Олександра Кольченка затримали у Криму разом із режисером Олегом Сенцовим у травні 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Російський суд засудив Кольченка до 10 років позбавлення волі.

РБК-Україна писало, що Страсбурзький суд повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко.