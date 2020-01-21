Українського капітана затонулого в Будапешті лайнера відпустили з-під арешту

Суд Будапешта (Угорщина) звільнив українського капітана затонулого круїзного лайнера Viking Sigyn Юрія До. з-під арешту, відправивши його під домашній арешт. Про це повідомляє Hirado.

За словами представника головної прокуратури Будапешта Ференца Раба, звинувачення вимагало від суду більш жорсткого рішення, однак на даний момент прокуратура вичерпала всі процесуальні варіанти.

Таким чином капітан лайнера повинен носити електронний браслет, а також може залишати квартиру лише з дозволу суду.

Нагадаємо, круїзне судно Viking Sigyn 29 травня 2019 на Дунаї зіткнулася з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"). В результаті аварії загинули 28 людей, більшість з яких були туристами з Південної Кореї. Всього на борту перебувало 35 осіб.

В кінці листопада прокуратура Будапешта висунула звинувачення українському капітанові лайнера. Його звинуватили в порушенні правил, що призвело до загибелі 27 осіб. У прокуратурі заявили, що капітан не зміг утримувати безпечну відстань між судами. Для нього наполягають на 9 років позбавлення волі.