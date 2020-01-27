ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Інвестиційна няня" буде працювати не тільки для іноземних інвесторів, - Милованов

Новини » Фінанси     27.01.2020 - 08:07
"Інвестиційна няня" буде працювати не тільки для іноземних інвесторів, - Милованов
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

У Мінекономіки розповіли про підтримку вітчизняних інвесторів

Програма від уряду "Інвестиційна няня" буде працювати не тільки для іноземних, але й для вітчизняних інвесторів, готових вкласти в країну від $100 мільйонів. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Президент сам підняв на нараді це питання, а що стосується українських інвесторів? Це перше питання, найголовніше. Ми повинні підтримати тих, хто вже є в Україні", - сказав він.

За словами Мілованова, проект "Інвестиційна няня" дає можливість інвестору підписати з Кабінетом міністрів окрему угоду про умови ведення бізнесу.

"Ці пропозиції можуть включати, наприклад, якісь податкові преференції, а можуть включати гарантії пропускної здатності в портах. Або, наприклад, що уряд інвестує в Укрзалізницю для того, щоб вони проклали залізницю конкретно під підприємство. Тобто, повні пакети", розповів він.

Також інвестори готові приватизувати підприємства вартістю від 10 мільйонів гривень і вище, будуть звільнені від сплати податку на прибуток протягом 10 років.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що українська влада підготувала програму "Investment nanny", щоб стимулювати іноземні компанії інвестувати в Україну.

Мінекономіки очікує низьку інфляцію у першій половині 2020 року У Мінекономіки пояснили ріст безробіття в Україні
Новини України ІнвестиціїТимофій МиловановМіністерство економічного розвитку і торгівлі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся