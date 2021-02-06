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В Україні створять Центр протидії дезінформації

Київ, Субота 06 лютого 2021 13:19
В Україні створять Центр протидії дезінформації
Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив про необхідність боротьби з дезінформацією. Для цього створять Центр протидії дезінформації.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, створення такого хабу дозволило би ефективно відпрацьовувати ті маніпуляції і фейки, які запускає країна-агресор.

"Якщо ж ми говоримо про протидію у вигляді публікацій, розсилки інформації - роботу у цьому напрямку ми розпочнемо зі створення Центру протидії дезінформації", - повідомив він.

Ткаченко вважає, що Україна не має стати віддзеркаленням Росії, вдаючись до тих методів, які застосовують вони.

"Боротися з ботами за допомогою ботів - малоперспективне заняття", - вважає він.

Також, за його словами, у березні презентують стратегію протидії дезінформації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наклав санкції на телеканали 112, ZIK та NewsOne та їх власника Тараса Козака. Президент наголосив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Також РБК-Україна писало, що Аваков анонсував публікацію документів СБУ щодо діяльності телеканалів 112, NewsOne та ZIK. Він додав, що це може статися вже найближчим часом.

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