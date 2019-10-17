Український суд зняв арешт з акцій російського Сбербанку

Господарський суд м. Києва зняв арешт з 100% акцій "Сбербанку" - дочірнього банку "Сбербанку Росії", накладених за позовом екс-власників "Приватбанку" і пов'язаних з ними компаній. Про це йдеться в рішенні від 10 жовтня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Своїм рішенням суд зобов`язав ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (депозитарна установа) усунути перешкоди у здійсненні ПАТ "Сбербанк Росії" права власності щодо акцій, емітентом яких є АТ "Сбербанк" (Київ).

Згідно з рішенням ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" повинен внести до системи депозитарного обліку інформацію про скасування усіх арештів та заборон, які накладалися та встановлювалися ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 5 вересня 2018 року.

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та націоналізовані активи. Заявники 8 юридичних осіб та одна фізична особа (екс-власники "Приватбанку" і пов'язані з ними компанії) просили накласти арешт на акції "Сбербанку", "Промінвестбанку" і "ВТБ банку".