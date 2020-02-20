Український літак вивіз з Уханя тільки одного громадянина Казахстану

Український літак евакуював з Уханя (Китай) тільки одного з двох громадян Казахстану. Про це повідомив голова МОЗ Казахстану Елжан Біртанов, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, китайська влада не пустила громадянку Казахстану на український борт, оскільки виявила у неї підвищену температуру. Таким чином, український борт доставив в Алмати тільки одного громадянина Казахстану з ураженого коронавірусом Уханя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими українцями робив посадку в Алмати на шляхудо України. Передбачалося, що разом з українцями та кількома іноземцями борт Sky Up вивіз з Уханя двох громадян Казахстану.

Станом на 11:10 літак вже вилетів з аеропорту в Борисполі Харків. У місцевому аеропорту для літака підготували окрему стоянку. Після прибуття до Харкова евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезуть в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області.

При цьому в Нових Санжарах з ранку тривають протести та сутички з поліцією. Голова Полтавської ОДА Олег Синегубов виїхав на місце, до центру селища також почали підтягуватися загони правоохоронців та військових. Планується, що місцевий медичний центр внутрішніх військ прийме евакуйованих з Уханя на карантин і обсервацію.