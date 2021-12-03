Український посол закликав Шольца виставити Путіну "каталог санкцій"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликає майбутнього канцлера Олафа Шольцу виставити "каталог санкцій" президенту Росії Володимиру Путіну. Ці санкції мають бути введені в разі агресії проти Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Ризик нового військового нападу Росії на Україну ніколи не був вищим, ніж у ці тижні. Йдеться про виживання України як незалежної держави. Тому що Путін позбавляє нас права на існування. Він прагне зруйнувати українську державність", - заявив Мельник.

На його думку, щоб запобігти інтервенції треба щось більше, ніж просто "слова попередження з Берліна". Зокрема, Шольц після обрання повинен виставити Путіну "жорсткий каталог каральних заходів" не пізніше 8 грудня.

Мельник уточнив, що ці заходи повинні включати:

повне відсторонення Росії від усіх міжнародних організацій

ембарго на весь імпорт російського газу, сирої нафти і вугілля

повна заборона німецьких інвестицій в Росію

заморожування російських державних активів за кордоном, включаючи банківські рахунки

відключення Росії від системи міжнародних платіжних операцій SWIFT

"Тільки ця явна загроза з боку нового федерального уряду може привести Путіна до тями і своєчасно запобігти новій війні в центрі Європи", - додав Мельник.