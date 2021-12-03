Український посол закликав Шольца виставити Путіну "каталог санкцій"
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликає майбутнього канцлера Олафа Шольцу виставити "каталог санкцій" президенту Росії Володимиру Путіну. Ці санкції мають бути введені в разі агресії проти Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Ризик нового військового нападу Росії на Україну ніколи не був вищим, ніж у ці тижні. Йдеться про виживання України як незалежної держави. Тому що Путін позбавляє нас права на існування. Він прагне зруйнувати українську державність", - заявив Мельник.
На його думку, щоб запобігти інтервенції треба щось більше, ніж просто "слова попередження з Берліна". Зокрема, Шольц після обрання повинен виставити Путіну "жорсткий каталог каральних заходів" не пізніше 8 грудня.
Мельник уточнив, що ці заходи повинні включати:
- повне відсторонення Росії від усіх міжнародних організацій
- ембарго на весь імпорт російського газу, сирої нафти і вугілля
- повна заборона німецьких інвестицій в Росію
- заморожування російських державних активів за кордоном, включаючи банківські рахунки
- відключення Росії від системи міжнародних платіжних операцій SWIFT
"Тільки ця явна загроза з боку нового федерального уряду може привести Путіна до тями і своєчасно запобігти новій війні в центрі Європи", - додав Мельник.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від нового канцлера Німеччини "чітких дій" щодо членства України в ЄС.