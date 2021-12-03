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Український посол закликав Шольца виставити Путіну "каталог санкцій"

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Берлін, П'ятниця 03 грудня 2021 17:05
Український посол закликав Шольца виставити Путіну "каталог санкцій" Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany MFA gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликає майбутнього канцлера Олафа Шольцу виставити "каталог санкцій" президенту Росії Володимиру Путіну. Ці санкції мають бути введені в разі агресії проти Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Ризик нового військового нападу Росії на Україну ніколи не був вищим, ніж у ці тижні. Йдеться про виживання України як незалежної держави. Тому що Путін позбавляє нас права на існування. Він прагне зруйнувати українську державність", - заявив Мельник.

На його думку, щоб запобігти інтервенції треба щось більше, ніж просто "слова попередження з Берліна". Зокрема, Шольц після обрання повинен виставити Путіну "жорсткий каталог каральних заходів" не пізніше 8 грудня.

Мельник уточнив, що ці заходи повинні включати:

  • повне відсторонення Росії від усіх міжнародних організацій
  • ембарго на весь імпорт російського газу, сирої нафти і вугілля
  • повна заборона німецьких інвестицій в Росію
  • заморожування російських державних активів за кордоном, включаючи банківські рахунки
  • відключення Росії від системи міжнародних платіжних операцій SWIFT

"Тільки ця явна загроза з боку нового федерального уряду може привести Путіна до тями і своєчасно запобігти новій війні в центрі Європи", - додав Мельник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від нового канцлера Німеччини "чітких дій" щодо членства України в ЄС.

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Володимир Путін Російська Федерація Санкції Олаф Шольц
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