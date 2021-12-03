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Украинский посол призвал Шольца выставить Путину "каталог санкций"

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Берлин, Пятница 03 декабря 2021 17:05
Украинский посол призвал Шольца выставить Путину "каталог санкций" Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призывает будущего канцлера Олафа Шольцу выставить "каталог санкций" президенту России Владимиру Путину. Эти санкции должны быть введены в случае агрессии против Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства. Потому что Путин лишает нас права на существование. Он стремится разрушить украинскую государственность", - заявил Мельник.

По его мнению, чтобы предотвратить интервенцию нужно нечто большее, чем просто "слова предупреждения из Берлина". В частности, Шольц после избрания должен выставить Путину "жесткий каталог карательных мер" не позднее 8 декабря.

Мельник уточнил, что эти меры должны включать:

  • полное отстранение России от всех международных организаций
  • эмбарго на весь импорт российского газа, сырой нефти и угля
  • полный запрет немецких инвестиций в Россию
  • замораживание российских государственных активов за рубежом, включая банковские счета
  • отключение России от системы международных платежных операций SWIFT

"Только эта явная угроза со стороны нового федерального правительства может привести Путина в чувство и своевременно предотвратить новую войну в центре Европы", - добавил Мельник.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового канцлера Германии "четких действий" по членству Украины в ЕС.

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