Український посол в ЄС офіційно розпочав свою роботу
Фото: Всеволод Ченцов та Шарль Мішель, посол України та президент Євроради (twitter.com/VVChentsov)
Український посол при Європейському союзі Всеволод Ченцов вручив вірчі грамоти президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Так, Ченцов офіційно розпочав свою дипломатичну місію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Всеволода Ченцова.
"Для мене велика честь вручити вірчі грамоти президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Подякував за його особисте лідерство у зміцненні відносин України та ЄС. Україна та ЄС разом працюють над тим, щоб зробити завтрашній саміт в Києві успішним та результативним", - написав Ченцов у Twitter.
Президент Володимир Зеленський призначив Ченцова представником України при ЄС наприкінці серпня 2021 року.
Що відомо про Ченцова:
- розпочав кар’єру дипломата в МЗС у 1996 році;
- працював послом України в Туреччині та Польщі;
- був заступником посла України при ЄС;
- починаючи з 17 березня 2017 року по 6 квітня 2021 року - був повноважним послом України в Нідерландах;
- починаючи з 8 липня 2017 до 6 квітня 2021 року - був представником України в Організації із заборони хімічної зброї.