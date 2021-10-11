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Український посол в ЄС офіційно розпочав свою роботу

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Понеділок 11 жовтня 2021 19:01
Український посол в ЄС офіційно розпочав свою роботу Фото: Всеволод Ченцов та Шарль Мішель, посол України та президент Євроради (twitter.com/VVChentsov)
Автор: Дмитро Левицький

Український посол при Європейському союзі Всеволод Ченцов вручив вірчі грамоти президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Так, Ченцов офіційно розпочав свою дипломатичну місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Всеволода Ченцова.

"Для мене велика честь вручити вірчі грамоти президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Подякував за його особисте лідерство у зміцненні відносин України та ЄС. Україна та ЄС разом працюють над тим, щоб зробити завтрашній саміт в Києві успішним та результативним", - написав Ченцов у Twitter.

Президент Володимир Зеленський призначив Ченцова представником України при ЄС наприкінці серпня 2021 року.

Що відомо про Ченцова:

  • розпочав кар’єру дипломата в МЗС у 1996 році;
  • працював послом України в Туреччині та Польщі;
  • був заступником посла України при ЄС;
  • починаючи з 17 березня 2017 року по 6 квітня 2021 року - був повноважним послом України в Нідерландах;
  • починаючи з 8 липня 2017 до 6 квітня 2021 року - був представником України в Організації із заборони хімічної зброї.
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