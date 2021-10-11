Украинский посол в ЕС официально начал свою работу
Фото: Всеволод Ченцов и Шарль Мишель, посол Украины и президент Евросовета (twitter.com/VVChentsov)
Украинский посол при Европейском союзе Всеволод Ченцов вручил верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Так, Ченцов официально начал свою дипломатическую миссию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Всеволода Ченцова.
"Для меня большая честь вручить верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Поблагодарил за его личное лидерство в укреплении отношений Украины и ЕС. Украина и ЕС вместе работают над тем, чтобы сделать завтрашний саммит в Киеве успешным и результативным", - написал Ченцов в Twitter.
Президент Владимир Зеленский назначил Ченцова представителем Украины при ЕС в конце августа 2021 года.
Что известно о Ченцове:
- начал карьеру дипломата в МИД в 1996 году;
- работал послом Украины в Турции и Польше;
- был заместителем посла Украины при ЕС;
- начиная с 17 марта 2017 года по 6 апреля 2021 года - был полномочным послом Украины в Нидерландах;
- начиная с 8 июля 2017 до 6 апреля 2021 года - был представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия.