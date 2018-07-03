Український плавець Говоров розповів про підтримку з боку Павелка

Говоров встановив світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм

Український плавець Андрій Говоров, який встановив світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм, заявив про підтримку з боку президента Федерації футболу України (ФФУ) Андрія Павелка. Про це він розповів в бліц-інтерв'ю ЗМІ.

Говоров зазначив, що до світового рекорду він йшов з 11 років, і не звернути зі шляху йому допомогли представники українського спорту.

"Був такий епізод, коли до мене надійшли пропозиції з боку Росії, переїхати туди жити і виступати під їх прапором. Це було в той час, коли Крим перестав бути під нашим прапором. В той момент цими пропозиціями я поділився з Андрієм Васильовичем Павелком (нардеп, президент ФФ, - ред.). Це та людина, який надає підтримку постійно, ще з 19 років. Він допомагав мені і квартиру купувати і отримувати квартиру за юнацькі олімпійські ігри, він постійно мене підтримує, і навіть останні два роки після Олімпіади він мені допоміг вийти з кризи підготовки, так як у мене були проблеми з оплатою тренера. У мене бразилець тренер, йому потрібно платити високу зарплату, і він (Павелко, - ред.), спільно з президентом Національного Олімпійського Комітету Сергієм Бубкою, допоміг, щоб я міг вивести фінстабильность, яка не заважала б мені тренуватися. І саме Андрію Васильовичу я розповів про те, що у мене були пропозиції від РФ. Більше я ніде це не афішував, так як такого роду пропозиції важко доказові, і я не хотів грати на цьому. Він підтримав мене у вирішенні виступати за Україну та всіляко підтримує і досі. Відразу скажу, що бажання перейти в іншу країну у мене ніколи не було. І я про це ні краплі не шкодую!", - розповів Говоров.

Як відомо, 26-річний Говірок є дворазовим чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор в Сінгапурі, багаторазовим чемпіоном та призером чемпіонатів світу та Європи серед юніорів.