Украинский пловец Говоров рассказал о поддержке со стороны Павелко

Говоров установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем

Украинский пловец Андрей Говоров, который установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем, заявил о поддержке со стороны президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко. Об этом он рассказал в блиц-интервью СМИ.

Говоров отметил, что к мировому рекорду он шел с 11 лет, и не свернуть с пути ему помогли представители украинского спорта.

"Был такой эпизод, когда ко мне поступили предложения со стороны России, переехать туда жить и выступать под их флагом. Это было в то время, когда Крым перестал быть под нашим флагом. В тот момент этими предложениями я поделился с Андреем Васильевичем Павелко (нардеп, президент ФФ, - ред.). Это тот человек, который оказывает мне поддержку постоянно, еще с 19 лет. Он мне помогал и квартиру покупать, и получать квартиру за юношеские олимпийские игры, он постоянно меня поддерживает, и даже последние два года после Олимпиады он мне помог выйти из кризиса подготовки, так как у меня были проблемы с оплатой тренера. У меня бразилец тренер, ему нужно платить высокую зарплату, и он (Павелко, - ред.), совместно с президентом Национального Олимпийского Комитета Сергеем Бубкой, помог, чтобы я мог вывести финстабильность, которая не мешала бы мне тренироваться. И именно Андрею Васильевичу я рассказал о том, что у меня были предложения от РФ. Больше я нигде это не афишировал, так как такого рода предложения трудно доказуемы, и я не хотел играть на этом. Он поддержал меня в решении выступать за Украину и всячески поддерживает до сих пор. Сразу скажу, что желания перейти в другую страну у меня никогда не было. И я об этом ни капли не жалею!”, - рассказал Говоров.

Как известно, 26-летний Говоров является двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, многократным чемпионом и призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.