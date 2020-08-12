Український Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Справа стосується заборони російському Сбербанку використовувати найменування "СБЕРБАНК" на території України

Державний Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в суперечці за знак для товарів і послуг. Ощадбанк відстоював своє право на торговельну марку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, розгляд справи тривав більше чотирьох років. Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

Справа стосується заборони російському Сбербанку використовувати фірмове найменування "СБЕРБАНК" на території України.

В основному суперечці Ощадбанк наполягає на незаконності перейменування української "дочки" Сбербанку Росії на Сбербанк і в січні 2016 року заявив про порушення прав інтелектуальної власності

В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії незаконно використовує торговельну марку "СБЕРБАНК", що може вводити клієнтів в оману і певним чином впливати на їх поведінку

Під даними прес-служби банку, єдиним законним власником торгової марки "СБЕРБАНК" на території України є Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007).

Зазначимо, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що два дочірніх банків російських державних банків - "Промінвестбанк" і "Сбербанк" - не роблять істотного впливу на фінансовий ринок в Україні.

Як зазначила Рожкова, сьогодні "Сбербанк" не дуже активний на ринку.