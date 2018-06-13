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Омбудсмен Денісова поїхала до РФ зустрітися з політв’язнями-українцями

НовиниПолітика    13.06.2018 - 20:16
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

За словами президента, політв'язнів підтримує весь демократичний світ

Український омбудсмен Людмила Денісова поїхала до Росії, щоб відвідати українців-політв’язнів Кремля. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter. 

"На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, політв'язнів підтримує весь демократичний світ.

"Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому!" - додав Порошенко.

Нагадаємо, 9 червня Порошенко провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої обговорювалося питання звільнення українських політв’язнів.

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Теги публікації: омбудсмен, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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