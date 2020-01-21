Український омбудсмен просить взяти участь у моніторингових візитах ОБСЄ в ОРДЛО

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова не має доступу до окупованих українських територій, хоча має такі повноваження

Український омбудсмен Людмила Денісова просить взяти участь у моніторингових візитах ОБСЄ на окупований Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

За її словами, вона не має доступу до окупованих українських територій, хоча має такі повноваження.

"Під час розмови (з головою ОБСЄ Еді Рамою, - ред.) зазначила, що я як Уповноважений Верховної ради з прав людини не маю доступу до непідконтрольної території Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованого Криму, хоча, згідно наданих мені повноважень, здійснюю парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина на цих територіях", - заявила вона.

У зв'язку з цим, Денісова звернулася з проханням включити її до моніторингових візитів ОБСЄ на окупований Донбас.

"Звернулася з проханням включити мене в моніторингові візити ОБСЄ, які здійснюються на окупованій частині Донбасу", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОРДЛО сиротам роздають російські паспорти, а пропагандисти знімають дітей як щасливих нових громадян Росії, а також як "громадян "ЛДНР".

Як писало РБК-Украина, раніше Денисова звернулася в міжнародні органи з прав людини у зв'язку з порушенням прав українських політв'язнів, які містяться в російських в'язницях.