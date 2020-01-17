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Денисова заявила про порушення прав українських політв'язнів в Росії

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 15:51
Денисова заявила про порушення прав українських політв'язнів в Росії
Фото: Людмила Денисова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Омбудсмен заявила про порушення прав Шейхалиева, Абдулкадырова, Приходько, Абулгазієва і Гафарова

Український омбудсмен Людмила Денисова звернулася в міжнародні органи з прав людини у зв'язку з порушенням прав українських політв'язнів, які містяться в російських в'язницях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової Facebook.

За її словами, порушені права політв'язнів Рустама Шейхалиева, Владлена Абдулкадырова, Олега Приходька, Тофіка Абулгазієва і Джеміль Гафарова.

"Рустам Шейхалиев, Владлен Абдулкадиров - поміщені в психіатричну лікарню, Олега Приходька - ізольовано від зовнішнього світу, Тофік Абдулгазиев і Джеміль Гафаров - залишені помирати в СІЗО", - повідомила Денисова.

Омбудсмен звернулася до верховного комісару ООН з прав людини Мішелю Бачелету, голові ОБСЄ Еді Рама, комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, а також до представників всіх дипломатичних місій із закликом відреагувати на факти порушень прав громадян України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації порушила нова кримінальна справа проти українського активіста Олега Приходька. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.

Також РБК-Україна писало, що у Росії утримуються за гратами тільки по "кримським справах" як мінімум 89 осіб. Серед засуджених 65 кримських татар.

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