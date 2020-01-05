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Дудку і Бессарабова етапували у Ставропольський край

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 11:45
Дудку і Бессарабова етапували у Ставропольський край
Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (колаж РБК-Україна)

Українців помістили в різні колонії

Засуджених у справі "українських диверсантів" Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували на територію РФ у Ставропольський край та помістили в різні колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Свободу в'язням Кремля".

Зазначається, що Бессарабова доставили в колонію №1 Ставропольського краю.
Дудку, за словами правозахисників, етапували в колонію №11 Ставропольського краю.

Син Бессарабова Ілля Каверников розповів, що батько перебував у жахливих умовах при етапуванні, через що у нього значно погіршився стан здоров'я.

“У нього підвищився тиск - 100 на 170. Через холод та постійні переміщення у спецвагонах і автозаках загострились хронічні хвороби, які проявилися після арешту.
На етапі до П’ятигорська Володимир разом з іншими ув’язненими більше трьох годин мерз в автозаку, потім ще шість годин його тримали “в карантині”, де теж холодно, чекали, поки їх розподілять по камерах", - розповів Каверников.

Раніше повідомлялося, що українських політв'язнів Володимира Дудку і Олексія Бессарабова вивезли з анексованого Криму в російський Краснодар.

У квітні "суд" Сімферополя в анексованому Криму виніс вирок Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову. Українців засудили до 14 років колонії суворого режиму. Їх визнали винними у підготовці диверсій в Криму.

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