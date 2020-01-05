Дудку і Бессарабова етапували у Ставропольський край

Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (колаж РБК-Україна)

Українців помістили в різні колонії

Засуджених у справі "українських диверсантів" Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували на територію РФ у Ставропольський край та помістили в різні колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Свободу в'язням Кремля".

Зазначається, що Бессарабова доставили в колонію №1 Ставропольського краю.

Дудку, за словами правозахисників, етапували в колонію №11 Ставропольського краю.



Син Бессарабова Ілля Каверников розповів, що батько перебував у жахливих умовах при етапуванні, через що у нього значно погіршився стан здоров'я.



“У нього підвищився тиск - 100 на 170. Через холод та постійні переміщення у спецвагонах і автозаках загострились хронічні хвороби, які проявилися після арешту.

На етапі до П’ятигорська Володимир разом з іншими ув’язненими більше трьох годин мерз в автозаку, потім ще шість годин його тримали “в карантині”, де теж холодно, чекали, поки їх розподілять по камерах", - розповів Каверников.



Раніше повідомлялося, що українських політв'язнів Володимира Дудку і Олексія Бессарабова вивезли з анексованого Криму в російський Краснодар.

У квітні "суд" Сімферополя в анексованому Криму виніс вирок Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову. Українців засудили до 14 років колонії суворого режиму. Їх визнали винними у підготовці диверсій в Криму.