Український винищувач збив крилату ракету. Її навели на Хмельницьку область

У ніч на 30 березня український винищувач збив одну з крилатих ракет, яка була спрямована на об'єкти в Хмельницькій області. Як відомо, по регіону було випущено кілька ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування ЗСУ.

"Сьогодні вночі одна з крилатих ракет окупанта, яка була направлена на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельницької області, збула біта ракетою класу "повітря-повітря" українським винищувачем", - йдеться в повідомленні.