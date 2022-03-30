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Український винищувач збив крилату ракету. Її навели на Хмельницьку область

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Хмельницька область, Середа 30 березня 2022 10:58
Український винищувач збив крилату ракету. Її навели на Хмельницьку область Фото: український винищувач збив крилату ракету (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У ніч на 30 березня український винищувач збив одну з крилатих ракет, яка була спрямована на об'єкти в Хмельницькій області. Як відомо, по регіону було випущено кілька ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування ЗСУ.

"Сьогодні вночі одна з крилатих ракет окупанта, яка була направлена на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельницької області, збула біта ракетою класу "повітря-повітря" українським винищувачем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вночі завдали три удари по промислових об'єктах у Хмельницькій області.

Також в ніч на 30 березня збили кілька ракет над Києвом.

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