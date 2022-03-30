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Окупанти вночі тричі вдарили по промислових об'єктах Хмельницької області

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Хмельницька область, Середа 30 березня 2022 09:25
Окупанти вночі тричі вдарили по промислових об'єктах Хмельницької області Фото: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій (adm-km gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

В ніч на 30 березня російські війська тричі завдали ударів по трьох промисловим об'єктам у Хмельницькій області. Пожежі, що виникли внаслідок атаки, локалізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

Крім того, вчора вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів.

"Вночі відбулося 3 удари по промислових об'єктам області. Пожежі локалізовані силами ДСНС", - повідомив Гамалій.

За його словами, інформація щодо постраждалих перевіряється.

Тим часом, як розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, російські війська завдали, зокрема, удару й по місту.

"Ситуація станом на 8:00 30 березня в громаді контрольована. Вночі рашистські орки вдарили і по нашому місту. Всі відповідні служби і структури спрацювали оперативно і чітко", - написав Симчишин.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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